東京ディズニーリゾート（ＴＤＲ、千葉・浦安市）を運営するオリエンタルランドは、東京ディズニーランド（ＴＤＬ）のトゥモローランドにある「ショーベース」で、新しいエンターテイメントプログラム「ＴｈｅＤ−Ｇｒｏｏｖａｔｉｏｎｚ４Ｌｉｖｅ：Ｈａｐｐｙ！Ｆｕｎｋｙ！Ｇｒｏｏｖｙ！Ｔｏｕｒ」（ザ・ディーグルーヴェーションズフォー・ライブ：ハッピー！ファンキー！グルーヴィ！ツアー）を９月３０日から