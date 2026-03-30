（若狭敬一アナウンサー）リニア計画はなぜもめたのか、どう議論してきたのかまとめます。 【写真を見る】リニア工事 開業“2036年以降”とされる理由は難工事の｢南アルプスのトンネル工事｣ なぜもめた？どう議論？ （大石邦彦アンカーマン）本来であれば来年2027年に、東京～名古屋間がリニアで結ばれて、わずか40分で行き来できたわけですよね。それができなくなったのはなぜなのか。 今から12年前の2014年