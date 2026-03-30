トッテナム・ホットスパーは、ロベルト・デ・ゼルビ氏を新指揮官として招へいすべく、協議を進めている。30日、イタリアメディア『スカイ』のジャンルカ・ディ・マルツィオ氏が伝えている。トッテナムは現在、降格圏の18位ウェストハムとわずか勝ち点「1」差の17位に沈んでおり、29日には就任後のリーグ戦で1分け4敗の未勝利が続くなど、その手腕に疑問符が付いていたイゴール・トゥドール監督との契約を双方合意の上で解除し