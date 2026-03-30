有害な野生動物を見つけたり、追跡したりする猟犬。狩猟の際のパートナーとして訓練されています。その猟犬が突然、住宅の庭先に現れたというのです。自宅敷地内で猟犬と遭遇：にわとりと猫と日なたぼっこをしていたら鈴の音と犬の鳴き声が聞こえて、あれと思っていたら（猟犬が）飛びかかってきた。猟犬が現れたのは3月15日、埼玉・日高市です。当時、ペットの猫たちとともに庭先で日なたぼっこをしていたという女性。すると周囲