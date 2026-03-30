1995年から1996年にかけ、テレビ朝日系で放送された特撮テレビドラマ『重甲ビーファイター』の30周年を記念し、2026年2月21日、東京・池袋「新文芸坐」にて、『放送30周年記念 重甲ビーファイター ビートルブレイク上映』と題したイベントが開催された。テレビシリーズから厳選された4本をスクリーン上映したほか、メインキャスト・スタッフによるトークショーや、主題歌、挿入歌を歌唱した石原慎一のミニライブ、ブルービートの撮