バレーボール女子の佐藤淑乃（ＮＥＣ）は、海外でさらなるレベルアップを目指す構えだ。筑波大３年時に日本代表へ初選出されると、２０２２年ネーションズリーグ（ＶＮＬ）で代表デビューを果たした。２４年パリ五輪の代表入りは逃すも、２４〜２５年シーズンに始まったＳＶリーグではＮＥＣの主力として活躍し、最優秀新人賞＆ベスト６を受賞。２５年ＶＮＬ、世界選手権では４強入りに大きく貢献した。その佐藤が３０日、来