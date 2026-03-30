1990年代の"月9"を語る上で欠かせない存在、「101回目のプロポーズ」。浅野温子と武田鉄矢がダブル主演を務めた同作は、誰もが認める才色兼備のヒロインと冴えない中年男性の純愛が話題を呼び、最終回では驚異の視聴率を記録したヒット作。「ボクは死にましぇん！」というセリフで知られるあのシーンは、放送から約35年もの時を経た今も多くの人に知られる名場面だ。 武田鉄矢が"99回失恋した男"を演じた名作ラブストーリー冴えな