Mizkanは4月上旬より、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』とのタイアップを記念した「ぽん!っと冒険キャンペーン」として、味ぽんシリーズ史上初となる限定ラベル商品の店頭販売を開始する。ミツカン「味ぽん」×『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』限定ラベル商品今回発売される味ぽん限定ラベル商品は、映画に登場するひみつ道具「水中バギー」に乗った仲間たちの姿や、海の生き物と触れ合うドラえもんをあしらっ