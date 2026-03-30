SNSで知り合った人物に株の投資話を持ちかけられた女性が現金約4600万円をだまし取られました。 警察によりますと三重県津市に住む50代の女性は去年10月、LINEを通じて知り合った投資の先生を名乗る人物らから「株の売買を行い、400％の利益を出すことを目標にする」などと投資話を持ちかけられました。 その後紹介されたサイトで投資をするために、女性は指定された口座に13回に分けて、現金約4600万円を振り込んだと