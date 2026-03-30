【モデルプレス＝2026/03/30】元お笑いコンビ・尼神インターの誠子が3月29日、自身のInstagramを更新。冷蔵庫にあるもので作った手料理を公開した。【写真】37歳女芸人「いつ見ても美味しそう」ありあわせで作った手料理並ぶ食卓◆誠子、引っ越し前の「冷蔵庫にあるもん」で作ったごはん披露2025年11月に自身のInstagramを通じて、2026年春に京都へ移住することを明かしていた誠子。この日は「引っ越し前なので冷蔵庫にあるもんで