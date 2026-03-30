未来にバトンをつなぐための桜の「世代交代」が進んでいます。久留米市の南小学校では28日、この春に卒業したばかりの児童およそ70人が集まりました。卒業記念として、桜の苗木を植えるためです。開校当時のおよそ80年前から子どもたちの門出を見守ってきた桜も、高齢化で倒れる危険性が高まり、伐採が進んでいます。7年前の写真には、子どもたちを迎えるように道いっぱいに広がった桜。学校の中庭に咲いていたという大きな桜の木