高知県の今城教育長は、3月30日の会見で就任から1年間を振り返り、「不祥事を防ぎきれなかった」とあらためて陳謝し、新年度から不祥事を防ぐ取り組みを強化していくと述べました。■今城教育長「児童への盗撮、それから酒気帯び運転また相次ぐ教職員の逮捕という極めて深刻な事態を招いています。これは私の力不足であり痛恨の極みです。高知県民の皆様の信頼を裏切ってしまったことこの場をお借りして改めてお詫び申し上げます」