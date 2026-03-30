高知県の監査委員会は、3月26日付けで、茺田知事に対して、不適切な事務処理を行った県職員3人に損害賠償請求をおこなうよう勧告しました。この問題は、高知県が2023年度に契約した測量調査業務で、県職員3人が、期限内に受注業者が業務を完了できないことを知りながら完了検査を実施して、合格とする検査調書を作成したものです。さらに2025年、県が業務の成果を調べたところ、支払額約589万円に対し、出来高は約491万円と9