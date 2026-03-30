陸上自衛隊・第50普通科連隊は、同僚の隊員を平手打ちして全治1か月のケガを負わせたとして、高知駐屯地に所属する20歳の隊員を、3月30日付けで停職6か月の懲戒処分としました。停職6か月の懲戒処分となったのは、陸上自衛隊・第50普通科連隊の高知駐屯地に所属する20歳の陸士長です。第50普通科連隊によりますと、陸士長は2024年8月、駐屯地でのトレーニング中に口論となった同僚隊員を平手打ちし、左耳が聞こえにくくなる