チョコレート好きにはたまらない特別なパフェが登場♡Minimalの春限定パフェは、世界各国のカカオを使い、まるで旅をするように味わえる一品です。お茶や柑橘を組み合わせた爽やかな仕立てで、これからの季節にぴったり。贅沢でありながら軽やかに楽しめる、新しいスイーツ体験に注目です♪ カカオで巡る春の味わい旅 「Bean to Barチョコレートパフェ -CACAO JOURNEY-」は、3大陸5カ国のカカオを使用