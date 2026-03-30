プロ野球・埼玉西武ライオンズの西川愛也選手がロッテ戦でみせた好プレーについて、野球解説者の赤星憲広氏が絶賛しました。西川選手は29日のロッテとの開幕3戦(ZOZOマリンスタジアム)に、3番センターで出場。5回にはロッテの佐藤都志也選手のライナー性の打球を前進しながら最後はスライディングキャッチ。昨季ゴールデングラブ賞を初受賞の26歳が難なくつかみました。このプレーに赤星氏は“打球の追い方”をポイントに挙げて解