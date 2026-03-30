西日本は雷雨もあすは、西から低気圧と前線が近づいてくる影響で、西日本から北日本にかけての広い範囲で雨が降るでしょう。【CGで見る】30日(月)午後9時〜31日(火)午前6時までの大雪と雨の予想シミュレーション特に九州や四国、中国などの西日本では、雷を伴った雨となるところもあるでしょう。通勤通学の時間帯は、四国や近畿、東海で雨脚が強まるところがありそうです。また、低気圧が発達しながら近づくことで、太平洋側の地域