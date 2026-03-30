東京電力は３０日、トラブルで延期した柏崎刈羽原子力発電所（新潟県）６号機の営業運転を４月１６日に始める方針を示した。この日、原子力規制委員会に申請した。東電によると、６号機では今月１２日、発電機からの漏電を示す警報が作動するトラブルが発生。１４日に発送電を停止し、当初１８日に予定していた営業運転の開始を見送った。原因を調査し、対策を行った東電は、２２日に発送電を再開。出力を徐々に引き上げ、２