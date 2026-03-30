ラグビーのU23日本代表は30日、東京都府中市内で報道陣に練習を公開した。同日には4月1〜15日のオーストラリア遠征メンバー35人も発表され、SO伊藤龍之介（21＝明大）、京大医学部在学中のSO/FB大鶴誠（22）らが選出された。主将はNo・8中谷陸人（20＝同大）が務める。U23日本代表によるオーストラリア遠征は、昨年に続いて2年連続の試み。滞在中にはU20フィジー代表戦、U20オーストラリア代表戦など4試合を予定。主将の中谷は