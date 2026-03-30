私たちが日々使う言葉の中に隠れた「共通のパーツ」に注目して、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？今回は、強固な結びつきを作るためのアイテムや、伝統的な情緒が残る場所の名前など、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□り□□いあさ□□ヒント：金