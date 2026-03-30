老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。今回は、特別支給の老齢厚生年金を65歳で申請した場合について説明します。Q：特別支給の老齢厚生年金は65歳で申請すると、特別支給の厚生年金と老齢厚生年金が2つとも