2025年3月26日、中国のSNS・小紅書（RED）に「【推しの子】」の星野ルビーの変化に抵抗感があるとの投稿があり、中国のネットユーザー間で議論が起こっている。「【推しの子】」は、赤坂アカ氏（原作）、横槍メンゴ氏（作画）による漫画作品。産婦人科医をしていたゴローが死後に自分が推していたアイドル・星野アイの子どもである星野アクアに生まれ変わり、双子の妹・星野ルビーと共にアイがストーカーに殺害された事件の真相に