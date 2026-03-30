北京で5日間にわたり開催されていた2026年中関村フォーラム年次総会が3月29日、閉幕しました。同日の主要成果特別発表会では、計21の最先端科学技術成果が発表されました。うち中国が初めて保有する「高エネルギーシンクロトロン放射光源（HEPS）」の完成と試運転開始は、中国のシンクロトロン放射光源が正式に4.0高エネルギー時代に入り、「追随」から「主導」への飛躍を実現したことを示しています。また北京汎用人工知能研究所