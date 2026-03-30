月岡温泉は、大正4年に石油を掘削していた際に図らずも湧き出したというユニークな歴史を持つ温泉地です。最大の特徴は、何といってもその鮮やかなエメラルドグリーンに輝くお湯です。泉質は含硫黄―ナトリウム―塩化物温泉で、硫黄成分の含有量は全国でも屈指のレベルを誇ります。お湯に浸かると肌がしっとりと滑らかになることから「もっと美人になれる温泉」として名高く、美肌を願う女性客を中心に根強い人気を博しています。