伝統と最強のパワーを兼ね備えた「Gクラス」の頂点メルセデス・ベンツ日本は2026年3月6日、高級クロカンSUV「Gクラス」の高性能SUV「メルセデスAMG G63」に特別仕様車「エディション パフォーマンス（ISG）」を設定し、発売しました。今回登場したメルセデスAMG G63 エディション パフォーマンスは、日本初採用となる「AMGパフォーマンスパッケージ」を装備した特別仕様車です。【画像】超カッコイイ！ これが“ランクル”より