香川県の小豆島にあり、四季折々の渓谷美を楽しむことができる寒霞渓ロープウェイで、女性初の運転士が誕生しました。ある職業と兼業という二刀流で勤務に励んでいます。 【写真を見る】小豆島の名所・寒霞渓ロープウェイ「女性初の運転士」誕生「ある職業と兼業」という二刀流で勤務に励む【香川】 日本三大渓谷美のひとつ小豆島の寒霞渓（かんかけい）です。芽吹きの季節を迎えロープウェイからは、高くそび