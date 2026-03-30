福岡県警小倉北署は30日、北九州市小倉北区高坊1丁目8番付近の道路上で29日午後5時ごろ、周辺の家を外からのぞき込みながら歩く男が目撃される事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は15歳くらいで身長160程度。黒色系フード付き上衣、メガネ着用。