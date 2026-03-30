各地で桜が見頃を迎える中、福岡県赤村では、平成筑豊鉄道（同県福智町）の列車と桜並木が“共演”した。路線バスへの転換が決まり、いつか見られなくなる風景を写真に残そうと、30日は盛んにシャッターを切る人の姿も見られた。赤駅付近の線路沿い約700メートルに200本ほどが並ぶ。村によると、30年以上前に村職員の互助会が植えたのが始まり。同県宗像市から訪れた女性会社員（55）は「撮れるうちに撮ろうと思って来た。列車