先週末、NPB・プロ野球が開幕しました。連日、県勢選手が躍動し球場を沸かせています。 『東北楽天ゴールデンイーグルス 荘司康誠投手(25)』――― 今年もプロ野球が開幕！楽天の開幕投手を務めたのは、2022年ドラフト1位・新潟市出身で新潟明訓OBの荘司康誠(25歳)。プロ4年目で初の大役です。 1回、三者凡退に打ち取る好スタートを切ります。2回までに8得点と大量援護をもらった荘司はギ