この週末は、男女サッカーにバスケなど様々なスポーツニュースがありました。一気に振り返ります。 『守護神がビッグセーブ連発』――― 明治安田J2・J3百年構想リーグでアルビレックス新潟は、29日にFC大阪と対戦。 押し込まれる場面が続くも守護神バウマンがファインセーブを連発し、ゴールをわらせません。結局、試合は90分では決着がつかずPK戦へ。互いに3人が