長崎市は、18歳未満の少女にみだらな行為をしたとして男性職員を停職6か月の懲戒処分としました。 このほか、統計調査の書類を偽造した男性職員も停職14日の懲戒処分となっています。 停職6か月の処分となったのは、中央総合事務所の男性職員(23)です。 ことし1月、SNSで知り合った女性が18歳未満だと知りながらみだらな行為をしたとして逮捕され、 3月13日付けで、県少年保護育成条例違反で長崎簡易裁判所から罰金30万円の略