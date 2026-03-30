「リニア中央新幹線」、静岡工区の年内着工の可能性が高まる中、解決すべき問題はほかにも… 【写真を見る】リニア工事で地盤沈下 井戸の水位低下も…｢早く元に戻して｣ トンネル工事再開のめどは｢お伝えできる段階ではない｣ 岐阜･瑞浪市 （松本道弥アナウンサー）「岐阜県瑞浪市大湫町に来ています。農地が広がるのどかな町に、重機の音が響いています」 2年前、住民たちに不安が広がる異変が…（瑞浪市民2024年5月）「