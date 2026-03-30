学校のグラウンドに雷が落ちて生徒6人が病院に運ばれた事故をめぐり、学校が調査結果を明らかにしました。 （学校法人帝塚山学園・冨岡将人理事長・学園長）「心からお見舞いとお詫びを申し上げたい」 去年4月、奈良市にある帝塚山学園のグラウンドに雷が落ち、サッカー部の生徒ら男女6人が病院に運ばれ、男子生徒1人（15）がいまも意識不明の重体です。 事故を受けて外部の弁護士などからなる調査委員会が原