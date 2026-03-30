3月30日の新潟県内は高気圧に覆われ、広く晴れました。4月3日に観桜会が開幕する上越市の高田城趾公園では桜の開花調査が始まっています。 【齋藤正昂アナウンサー】「3月の末ではありますが、立っているだけでも汗ばみます。すでに夏のような陽気で、新潟市中央区は午前11時で気温が20℃を超えています」高気圧に覆われ広く晴れた30日の県内。最高気温は県内28の観測地点のうち、25地点で今年最高を更新し、阿賀町津川では