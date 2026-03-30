米ニューヨークに留学中の元AKB48で女優の岩田華怜（27）が30日、ブログを更新。出演する舞台や自身のバースデーライブなどのチケットの売れ行きが厳しい状況を明かし、切実な思いを訴えた。岩田は4月22〜26日に東京・新宿区の劇場で上演される舞台「幸せのタネ」への出演を告知。過去に出演した作品「ぼくのタネ」の再々演で、「そもそもこの作品がなければ、私の初脚本作品、『10年後の君へ』はなかったかもしれない。それくらい