歌手の倖田來未さん（43）が第2子を妊娠したことを30日、所属事務所がホームページで発表しました。所属事務所は、「弊社所属の倖田來未が第二子を授かりましたことをご報告させていただきます。現在は、母子ともに健やかに過ごしております」と報告。また、今後の活動に関して、「本人とも協議を重ね、母子の健康と安全を最優先に考えた結果、2026年6月より予定しておりました全国ツアーの開催延期、および出演を予定しておりまし