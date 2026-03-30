演歌歌手の鳥羽一郎（73）の息子で、兄弟デュオ「竜徹日記」の木村竜蔵（37）と木村徹二（34）が、30日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。叔父の山川豊（67）の近況を明かした。徹二は「父親と叔父さんともコンサートはよくやるんですけど、4人そろうと本当にお客さんも喜んでくれて。なかなかファミリーでっていうのがないので、すごい珍しい存在なのかな」と語った。MCの黒柳徹子（92）が「山川さんは