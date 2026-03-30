「政治とカネ」の問題が相次ぐ中、大学の研究者や新興政党が、政治資金の透明化に取り組んでいる。ＡＩ（人工知能）を使って収支報告書のデータベースを作り、ネットで公開したり、政党の収支を速やかに公表するツールを開発したりと工夫を凝らす。（岸田藍、広瀬誠）名前検索「監視しやすく」東京大大学院の博士課程で政治資金について研究する西田尚史さん（３７）は、国会議員の資金管理団体や政党支部など約２５００の収支