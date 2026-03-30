演歌歌手の鳥羽一郎（73）の息子で、兄弟デュオ「竜徹日記」の木村竜蔵（37）と木村徹二（34）が、30日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。父の鳥羽一郎について語った。MCの黒柳徹子が家での父・鳥羽一郎の様子を尋ねると、徹二は「最近はすごく優しくなりましたけども、昔はもうとにかく…昭和の男でしたから」と明かした。黒柳が「でも、『お父さんって鳥羽さんだね』って言われるでしょ？子どもの