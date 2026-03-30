緊張が続くイラン情勢。物流の混乱で、春休みシーズンで人気の行楽スポットにも影響が出ています。この週末、満開になったばかりの桜の木の下で大勢の人が楽しんでいたお花見。そんなお花見の場でも重宝するのが、アルミホイルやアルミ製のお皿です。ところが、こうしたアルミが今高騰し、さらに街の薬局からは、手の消毒に使われるアルコールについて「入荷が滞っている状態です。店頭からは下げて」という声が聞かれました。中東