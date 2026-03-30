柄本佑（39）が30日、東京・新宿バルト9で行われた主演映画「木挽町のあだ討ち」（源孝志監督）大ヒット御礼舞台あいさつに登壇。「大ヒット御礼、出ることがないので緊張しています」と、喜びつつも緊張の面持ちを浮かべた。沢口靖子（60）も「私も多分、初めてだと思います」と続き、源孝志監督（64）も「NSで2、3回も見ていただく…というの（反応）も、僕も初めて」と笑みを浮かべた。「木挽町のあだ討ち」は、直木賞と山本周