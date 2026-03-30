歌手の倖田來未（４３）の公式サイトが３０日、更新され、第２子の妊娠が発表された。同サイトは「この度、弊社所属の倖田來未が第二子を授かりましたことをご報告させていただきます。現在は、母子ともに健やかに過ごしております」と発表した。今後の活動については「本人とも協議を重ね、母子の健康と安全を最優先に考えた結果、２０２６年６月より予定しておりました全国ツアーの開催延期、および出演を予定しておりまし