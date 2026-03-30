メジャー昇格を目指すドジャースのキム・ヘソン内野手（金慧成＝２７）の猛デモが止まらない。韓国メディア「ＯＳＥＮ」は３０日、「６打数連続安打キム・ヘソン打率５割、ＯＰＳ１・０７１」との記事を配信した。ドジャース傘下３Ａオクラホマ・コメッツで２９日（日本時間３０日）、アルバカーキ戦（ロッキーズ傘下３Ａ）に「１番・遊撃」で出場したキム・ヘソンは第１打席で左投手から安打。前日の５打数５安打から６打数