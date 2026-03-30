３１日にリニューアルオープンする東京都墨田区の江戸東京博物館で３０日に記念セレモニーが行われ、小池百合子都知事（７３）らが出席した。小池氏は「江戸から現在まで幅広い展示。みなさまも身近に感じられるはず」とあいさつ。「江戸文化発信の重要な拠点になる。東京のアイコンになるように魅力を向上させたい。存分に楽しんでいただければ」と期待を込めた。江戸東京博物館は１９９３年に開館。２０２２年４月に大規模