４人組バンド「Ｍｒ．Ｃｈｉｌｄｒｅｎ」の桜井和寿が２９日放送のテレビ朝日系「ＥＩＧＨＴＪＡＭ」（日曜・午後１１時１５分）に出演。自身の音楽について様々に語った。歌詞の作り方について聞かれると「僕は洋楽をほとんど聴かなかったんですよ」と明かした桜井。「今でこそ、そういう人がいっぱいいると思うんですけど、当時は洋楽を聴くのがカッコいいというか…。日本の音楽聴いてると、ちょっとダサい、音楽分かって