決勝の舞台にはあと一歩、届かなかった。だが試合後、一塁側アルプススタンドへとあいさつに向かう専大松戸ナインへ注がれた大観衆の拍手は、彼らが決して敗者ではないことを物語っていた。第９８回センバツ高校野球大会準決勝、専大松戸・大阪桐蔭戦。専大松戸はビハインドから２度追いつく粘りを見せたが、２−３で敗れた。同校初の甲子園大会４強という快進撃は、惜しくもここで終わった。その瞬間、私は現在７７歳の持丸