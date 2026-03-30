【モデルプレス＝2026/03/30】タレントの安田美沙子が3月29日、自身のInstagramを更新。息子たちとの日常ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】43歳2児のママタレ「絵本みたいで可愛い」雨の日に息子たちと作ったドーナツ◆安田美沙子、息子たちとの雨の日の過ごし方を公開安田は「いつかの雨の日」と書き出し、雨の休日の様子を投稿。ハートのスタンプで顔を隠した息子たちと傘をさして笑顔のショットを公開した。この日