観音寺市役所観音寺市 香川県観音寺市は、デジタル技術を活用して地域を活性化させようと、プリンターの販売などを行う東京・新宿のエプソン販売と協定を結びました。社員1人を4月1日に市の職員として受け入れます。 地方自治体が都市部の企業から社員を受け入れて地域課題の解決に取り組む、総務省の「地域活性化起業人制度」に基づいた協定です。 エプソン販売からはマーケティングコミュニケー