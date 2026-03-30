倉敷市出身 ショートトラック／中島未莉 選手 ミラノ・コルティナオリンピックでスピードスケート・ショートトラックに出場した岡山県倉敷市出身の中島未莉選手（22）に、岡山県スポーツ特別顕彰が贈られました。 （倉敷市出身 ショートトラック／中島未莉 選手）「オリンピックではコンディショニングはばっちしの状態で挑めたので、結果として本当に残念ではあるんですけど、次につ