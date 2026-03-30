IPU児童クラブ御野キャンパス岡山・北区大和町 岡山市のIPU・環太平洋大学が市内に2つの放課後児童クラブを開所します。その背景は。 IPU・環太平洋大学は岡山市の御野学区が対象の「御野キャンパス」、津島学区と伊島学区が対象の「京山キャンパス」の2つの放課後児童クラブ「IPU児童クラブ」を開所します。 大学との連携を生かした学生との交流や体験活動の提供とともに、夏休みには大学のキャンパスに子ど